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        Trabzon'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Trabzon'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

        Dürbinar Mahallesi'nde özel bir firmanın sürdürdüğü altyapı inşaatında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçilerden Z.A, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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