Trabzon'da iki yeni sosyal hizmet merkezi açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Anne ve Bebek Mola Merkezi" ile "Erişilebilir Enerji Merkezi" hizmete açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ailem Güvende Projesi" kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açılış konuşmasının ardından, vatandaşlara Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu.



















