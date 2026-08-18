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        Trabzon'da ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine İHA olduğu değerlendirilen cisim düştü

        Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine ilk belirlemelere göre insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Trabzon'da ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine İHA olduğu değerlendirilen cisim düştü

        Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine ilk belirlemelere göre insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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