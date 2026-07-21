Trabzon'da "Karakısrak Yayla Şenliği" düzenlendi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "Karakısrak Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "Karakısrak Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Karakıslak Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, katılımcılar yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde horon oynadı.
Şenliğe katılanlar, yaylanın doğal güzellikleri eşliğinde bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de geleneksel yayla kültürünü yaşatma fırsatı buldu.
Şenliğe, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.
Gün boyu sürecek şenlik, müzik dinletileri, horon gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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