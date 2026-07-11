Trabzon'da lise öğrencileri robot turnuvasında mücadele etti

Trabzon'da lise öğrencilerinin katılımıyla "Trabzon Off-Season Robot Turnuvası" düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Gülay Yüksek, Hayri Gür Spor Salonu'nda organize edilen turnuvanın açılışında, geleceğin bilim insanları olacak öğrencilere başarılar diledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Trabzonspor Kulübünün bu tür turnuvalara destek vermesinin önemli olduğunun altını çizdi.



Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender de Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez düzenlenen turnuvada yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Sadece sahada mücadele eden bir spor kulübü olmadıklarını belirten İskender, "Trabzonspor aynı zamanda şehre değer katmayı, gençlerin gelişimine katkı sunmayı ve geleceğe yatırım yapmayı temel sorumluluklardan biri olarak gören büyük bir camiadır. Kulübümüzün bu anlayışı Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın ortaya koyduğu vizyonun da önemli bir yansımasıdır." dedi.



First Robotics Competition öncülüğünde, Trabzon Merkez Fen Lisesi ve Trabzonspor Kulübünün desteğiyle kurulan Ro6one Robotik Takımınca düzenlenen turnuvada, 21 takım mücadele etti.



İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon ekiplerinin yer aldığı turnuva yarın sona erecek.

