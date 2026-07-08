Trabzon'da minare onarımı güvercin yavruları için ertelendi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Oğuzlu Yaylası'nda etkili olan fırtınanın ardından güvenlik gerekçesiyle sökülmesine karar verilen cami minaresindeki çalışmalar, yuvada bulunan güvercin yumurtaları nedeniyle beklemeye alındı.



İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki yaylada, yaklaşık 20 yıl önce demir profilden inşa edilen minare, şiddetli fırtınada büyük ölçüde hasar gördü.



Kalan bölümün sökülerek yeniden yapılması için hazırlıklar başlatıldığı sırada, camide gönüllü imamlık yapan Mustafa Karaman, minarede yuva yapan güvercinleri ve yumurtalarını fark etti.



Bunun üzerine Karaman, güvercin yavrularının yumurtadan çıkıp uçabilecek duruma gelinceye kadar onarım çalışmalarının ertelenmesini istedi.



İmamın talebi doğrultusunda minarede planlanan söküm ve onarım çalışmalarına ara verildi.



- "Oradaki canlıların yaşamına zarar vermek istemedik"



Caminin gönüllü imamı Mustafa Karaman, AA muhabirine, güvercinlerin yaşam alanına zarar vermemek amacıyla böyle bir karar aldıklarını söyledi.



Karaman, yuvadaki canlıların zarar görmemesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Yavrular yumurtadan çıkıp uçabilecek duruma geldikten sonra onarım çalışmalarına başlayacağız. Birkaç hafta beklemekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Oradaki canlıların yaşamına zarar vermek istemedik." dedi.



Mahalle sakinlerinin de alınan kararı desteklediğini belirten Karaman, "Vatandaşlarımız da bu konuda aynı hassasiyeti gösterdi. Herkes yavruların yuvadan ayrılmasını beklemenin doğru olacağını söyledi." diye konuştu.



Karaman, güvercin yavrularının yuvadan ayrılmasının ardından minarenin söküm ve onarım çalışmalarının planlanan şekilde sürdürüleceğini kaydetti.



