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        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

        Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ekipleri yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

        Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ekipleri yardımcı oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformlarından yapılan paylaşıma göre, ekipler YKS öncesinde sınav merkezlerinin çevresinde güvenlik ve trafik önlemi aldı.

        Sınav saatinin yaklaşmasıyla kimliğini unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, durumu uygulama noktalarındaki ve devriyedeki polis ekiplerine bildirdi.

        Motorize ekipler, sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri okullarına ulaştırdı.

        Paylaşımda, "Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla görevli ekiplerimiz, YKS'nin ikinci gününde de sınava yetişme riski bulunan öğrencilerimizi sınav binalarına güvenle ulaştırmıştır. Gençlerimizin geleceklerine yönelik bu kritik adımlarında yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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