Trabzon'da sağanak nedeniyle dere taştı

İlçede kısa süre etkili olan yağış dolayısıyla Uzungöl Mahallesi'nden geçen Koşon Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle mahalle yolunda hasar oluştu, çevredeki tarım arazilerini kısmen su bastı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.