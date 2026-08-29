Trabzon'da sağanak nedeniyle dere taştı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.
İlçede kısa süre etkili olan yağış dolayısıyla Uzungöl Mahallesi'nden geçen Koşon Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle mahalle yolunda hasar oluştu, çevredeki tarım arazilerini kısmen su bastı.
Ekipler, iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatı temizlemek için çalışma gerçekleştiriyor.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.