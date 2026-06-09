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        Trabzon'da sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanının yapımına başlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlar için oluşturulacak doğal yaşam alanının yapımına başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Trabzon'da sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanının yapımına başlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlar için oluşturulacak doğal yaşam alanının yapımına başlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,Trabzon'daki sahipsiz hayvanlar için Maçka'nın Kaynarca ve Akçaabat'ın Akçakale mahalleleri sınırlarında yer alan 57 dönümlük arazide kurulması kararlaştırılan doğal yaşam alanının yapımına başlandığı belirtildi.


        Vali Tahir Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in söz konusu alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.


        Açıklamada, Başkan Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Önemli bir toplumsal konumuz olan ve devletimizin, Cumhurbaşkanımız ile TBMM'nin kararlı iradesiyle yasal bir düzene kavuşan sahipsiz hayvanlar meselesinde önemli bir adım atıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanı tanımı artık ortadan kalkacak. Çünkü onlar da bize emanet canlılar. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, ardından da bu canlıların yaşam haklarını korumaktır."

        Genç, Valilik koordinasyonunda, Orman Bölge Müdürlüğü ve tüm paydaş kurumların katkılarıyla yapımına başlanan doğal yaşam alanını yaklaşık 3 ay içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemizin mevcut 700-750 kapasiteli barınağına ilave oluşturacağımız yeni alanla yaklaşık 5 bin hayvan kapasitesine ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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