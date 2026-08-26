Trabzon'da "Sanatkar ve Filozof Müslüman Hekimler Sergisi" açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, serginin, tıp alanının çok yönlü birikimini hatırlatması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman hekimlerin tıp, sanat, felsefe ve edebiyat alanındaki çok yönlü birikimini konu alan fotoğraf sergisinde 21 eser yer aldı.

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