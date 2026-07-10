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        Trabzon'da tezhip sergisi açıldı

        Trabzon'da "Vefa" adlı tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Trabzon'da tezhip sergisi açıldı

        Trabzon'da "Vefa" adlı tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle usta öğretici Selma Berber ve kursiyerlerinin hazırladığı sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, burada yaptığı konuşmada, tezhip sanatının büyük bir sabır ve sevgiyle icra edilebileceğini söyledi.

        Uygun, sanatın önemine değinerek, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztorun ile usta öğretici Berber ve sergide eserleri yer alan Çağatay Çakıroğlu da davetlilere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi, Uygun ve beraberindekiler tarafından kesildi.

        Yaklaşık 150 eserinin yer aldığı sergiyi gezen davetliler, ilgililerden bilgi aldı.

        Sergi, bir hafta açık kalacak.

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