Trabzon'da tırın yakıt deposunda patlama oldu, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tırın yakıt deposunda tamir yapan kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir tırın yakıt deposunda tamir yapan kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.
Büyük Sanayi Sitesi'nde demir doğrama atölyesinde çalışan H.Ş, bir tırın yakıt deposunda tamir yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.Ş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, patlama sırasındaki sarsıntı ve vatandaşların telaşı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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