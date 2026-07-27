Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla "Trabzon-Rizhao kardeş şehir fotoğraf sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Trabzon'da, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla "Trabzon-Rizhao kardeş şehir fotoğraf sergisi" açıldı.


        Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki etkinliğe Vali Tahir Şahin, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı.

        Protokol üyelerinin katılımıyla fotoğraf sergisi açıldı.


        Horon gösterisinin ardından dünya şampiyonu Wushu Kung Fu Milli Takımı da bir gösteri sundu.


        Gösteriye vatandaşlar da ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin: "Çin ile Türkiye arasındaki ilişkil...
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin: "Çin ile Türkiye arasındaki ilişkil...
        Karadeniz'de dron saldırılarında hasar alan bir gemi daha Trabzon'a geldi
        Karadeniz'de dron saldırılarında hasar alan bir gemi daha Trabzon'a geldi
        Fatih Tekke: "Skordan tamamen bağımsız, oyuncularımın performansından memnu...
        Fatih Tekke: "Skordan tamamen bağımsız, oyuncularımın performansından memnu...
        Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu
        Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu
        Trabzonspor hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu
        Trabzonspor hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu
        Trabzon'da "Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışı" tamamlandı
        Trabzon'da "Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışı" tamamlandı