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        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde Sezer Ak'a ait inek, engebeli arazide otlarken yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

        Ak, ineğini kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.


        Bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ineği branda ve halat yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yamaçtan yukarı çıkardı.


        Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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