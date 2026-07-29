Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. İlçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde Sezer Ak'a ait inek, engebeli arazide otlarken yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Ak, ineğini kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ineği branda ve halat yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yamaçtan yukarı çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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