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        Trabzon'da yangın anında doğru davranışları anlatan animasyon hazırlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye Haftası kapsamında, yangın anında yapılması gereken doğru davranışların anlatıldığı animasyon filmi hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Trabzon'da yangın anında doğru davranışları anlatan animasyon hazırlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye Haftası kapsamında, yangın anında yapılması gereken doğru davranışların anlatıldığı animasyon filmi hazırlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan filmde, "Doğru davranış, hayat kurtarır" mesajı verildi.

        Animasyonda, yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, binanın güvenli şekilde terk edilmesi ve paniğin önüne geçilmesi gibi konulara yer verildi.

        Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine ulaşması hedeflenen çalışmayla, yangın sırasında doğru karar vermenin ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

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        Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının hafta boyunca çeşitli etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla yangın güvenliği konusunda farkındalığı artırmaya devam edeceği belirtildi.

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