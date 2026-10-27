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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlanacağı belirtildi.

        Açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'daki önemli hatıralarından biri olan Atatürk Köşkü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların ücretsiz ziyaretine açılacağı kaydedildi.

        Atatürk Köşkü'nün kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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        "Atatürk Köşkü'nde hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin bu anlamlı günü yaşamalarını istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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