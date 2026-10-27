Trabzon'daki Atatürk Köşkü 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek

Trabzon'daki Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'daki önemli hatıralarından biri olan Atatürk Köşkü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların ücretsiz ziyaretine açılacağı kaydedildi.

Atatürk Köşkü'nün kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"Atatürk Köşkü'nde hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin bu anlamlı günü yaşamalarını istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."