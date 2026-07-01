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        Trabzonspor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu

        Trabzonspor, futbolcular Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz'i renklerine bağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Trabzonspor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu

        Trabzonspor, futbolcular Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz'i renklerine bağladığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal'ın kesin transferi konusunda Gaziantep FK ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Gaziantep FK'ya sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22 milyon 500 bin lirayı üç taksit halinde ödeyecek.

        Orta saha oyuncusu Melih ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 30 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37 milyon 628 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 43 milyon 672 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.




        - Samet Akaydin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı

        Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı Trabsonspor'a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

        Yapılan anlaşmaya göre savunma oyuncusuna, 2026/2027 futbol sezonunda 43 milyon 500 bin lira ve 2027/2028 futbol sezonunda 53 milyon 875 bin lira garanti ücret ödenecek.

        Açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise Samet Akaydin'a 2028/2029 futbol sezonunda 60 milyon 100 bin lira garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,6'sı oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.




        - Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldı

        Serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

        Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2026/2027 futbol sezonunda 27 milyon lira garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027/2028 futbol sezonunda 35 milyon lira garanti ücret ödenecektir." denildi.




        - Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşıldı

        Serbest statüde yer alan 18 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma yapıldı.

        Anlaşmaya göre hücum oyuncusuna, her bir sezon için 80 bin avro garanti ücret, ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin avro imza ücreti ödenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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