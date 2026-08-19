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        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156. maçına çıkacak

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156. maçına çıkacak

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak.

        Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 155 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı.

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        Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 209 gol gördü.

        - UEFA Avrupa Ligi'nde 98. maç

        Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 98. maçına çıkacak.

        UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 97 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karşılaşmada ise mağlup oldu.

        Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü.

        - Avrupa'daki tarihi galibiyetler

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        Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

        Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter ve 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

        Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirdi.

        - En farklı galibiyet

        Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

        Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı.

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        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

        Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihindeki en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        - Avrupa performansı

        Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 155 maçın performans tablosu şöyle:

        OrganizasyonMaçGBMAYŞampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi97382237130131UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi8143712Toplam155563960194209

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