Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, aldıkları birçok galibiyetin olduğunu ama ayaklarının yere basarak mütevazı olmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, aldıkları birçok galibiyetin olduğunu ama ayaklarının yere basarak mütevazı olmaları gerektiğini söyledi.

        Reis, Papara Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç oynadıklarını belirterek "İki taraf adına da önemli fırsatlar vardı. Kendi adımıza değerlendirecek olursak maçı daha erken bitirecek fırsatları da yakaladık. Ama rakibimizi değerlendirecek olursak onlar da gol bulabilirdi." dedi.

        Ligde arka arkaya üçüncü galibiyetlerini aldıklarını ifade eden Reis, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Aldığımız birçok galibiyet var ama ayaklarımız yere basmalı, mütevazı olmalıyız. Çünkü puan almak her maçta çok zor. Birkaç gün önce Finlandiya’da bir maç oynadık, o maçtan sonra hemen tekrar bir maç oynadık. İngiltere haftası diyebiliriz aslında. Çünkü çok kısa zamanlarda çok fazla maç oynuyorsunuz. Bugün teşekkür etmemiz gereken noktalardan bir tanesi taraftarlarımız. İnanılmaz destek verdiler. Zor anlarda taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak, inanılmaz bir destek vardı. Harika bir atmosfer vardı, onlara da teşekkür ediyoruz. Hepimizin aldığı ortak bir galibiyet oldu ve hepimiz de çok gururlu hissediyoruz bu galibiyetten sonra."

        REKLAM

        İyi yolda olduklarını anlatan Reis, "Final paslarımız belki çok iyi gelmedi ama goller bulabilecek, daha fazla goller atabilecek pozisyonlar da yakaladık aslında. İlk geldiğimde 'saha içerisinde aile gibi olmamız gerekir' demiştim. Bugün aslında bunu gördük takımda. Çünkü sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı. Beşiktaş aslında bugün iyiydi, gayet iyi oynadı. Bunu da değerlendirmemiz gerekir. Bazen böyle maçlar olacak. Rakibiniz daha iyi bir oyun ortaya da koyabilir. Ama burada da geçiş futbolunu oynayabilirsiniz. Bugün aslında iki gol bulduk. Dahasını da atabilirdik. Ama aslında belki de son dokunuşlarda eksik kaldık." diye konuştu.

        REKLAM

        Reis, bunun üzerinde çalışacaklarını belirterek "Elbette bunun üzerine çalışacağız, bunları da gidermeye çalışacağız. Bugün güzel olan yönlerden bir tanesi şuydu, eksik oyuncularımız elbette vardı, ama eksik oyuncularımızın yerine oynayan oyuncularımızın tamamı da çok iyi performans gösterdi. Üzerine çalışmamız gereken konular elbette olacak. En iyi seviyemiz bu değil, en iyi seviyemizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Final pasları üzerine, savunma üzerine, hücum üzerine çalışacağız. Ama bugün arka arkaya birçok galibiyet alıp gol yemeden maçları bitirmek çok kötü değil diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından
        Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından
        Ozan Tufan: Önemli olan üç puanı alabilmekti
        Ozan Tufan: Önemli olan üç puanı alabilmekti
        Andre Onana: "Bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep b...
        Andre Onana: "Bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep b...
        Ozan Tufan: "Doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi"
        Ozan Tufan: "Doğru anda doğru yerde oldum ve gol geldi"
        Thomas Reis: "Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren b...
        Thomas Reis: "Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren b...
        Chibuike Nwaiwu: "Şampiyon olabilmek için çok aşamalardan geçeceğiz"
        Chibuike Nwaiwu: "Şampiyon olabilmek için çok aşamalardan geçeceğiz"