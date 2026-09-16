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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Rondo ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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