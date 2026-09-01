Trabzonspor, Gençlerbirliği maçına Hüseyin Cimşir yönetiminde hazırlanacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, maça eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak.
Bordo-mavili kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun teknik direktör çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek "Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır." denildi.
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