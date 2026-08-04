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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

        Trabzonspor, Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

        Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Trabzonspor, Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

        Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.


        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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