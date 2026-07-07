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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazıklıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazıklıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, akşam antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

        Öte yandan antrenman öncesinde oyuncu Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

        Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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