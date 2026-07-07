Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu

        Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu

        Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, Çorum FK'ye transfer oldu

        Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin avro+KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'sini ödeyecektir."

        Açıklamada, Serdar Saatçı ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulüb...
        Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulüb...
        Trabzonspor'da sabah mesaisi
        Trabzonspor'da sabah mesaisi
        Trabzon'da yaz temizliği
        Trabzon'da yaz temizliği
        Fındığı bekleyen büyük tehlike Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başka...
        Fındığı bekleyen büyük tehlike Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başka...
        Helikopter ambulans 6 ayda yaklaşık 100 hasta için havalandı
        Helikopter ambulans 6 ayda yaklaşık 100 hasta için havalandı
        Trabzon'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Trabzon'da ot biçme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı