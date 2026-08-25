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        Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız oyuncu Fabinho, kulübün 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız oyuncu Fabinho, kulübün 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

        32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 59 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

        Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

        - En fazla Brezilyalı oyuncular forma giydi

        Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu.

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        Fabinho'nun transferiyle Güney Amerika ülkesinden 19. futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 10 oyuncuyu renklerine bağladı.

        - Doğan döneminde 38. yabancı oyuncu transferi

        Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 38 yabancı oyuncu transfer edildi.

        Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Saviolo, Mitongo, Salah ve Fabinho kadroya dahil edildi.

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