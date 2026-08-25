Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu.

Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

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