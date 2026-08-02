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        Trabzonspor'un 59. yılına özel "Bordo-Mavi Fener Alayı" düzenlendi

        Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bordo-Mavi Fener Alayı"nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Trabzonspor'un 59. yılına özel "Bordo-Mavi Fener Alayı" düzenlendi

        Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bordo-Mavi Fener Alayı"nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

        15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar ve protokol üyeleri, ellerindeki fener ve meşalelerle Ganita Sahili'ne kadar yürüdü.

        Bordo-mavili renklere bürünen taraftarlar, yürüyüş boyunca Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verdi.

        Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.

        Etkinlikte bazı taraftarlar, Liverpool forması giyen Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer edilmesini isteyerek, "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" sloganları attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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