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        Trabzonspor'un Avrupa yürüyüşüne Freiburg engeli

        TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın istatistiklerinde topa sahip olma ve hücum üretkenliği açısından rakibinin önüne geçti. Bordo-mavili ekip, yüzde 63 topla oynama oranı ve 15 şuta rağmen yalnızca 2 isabet sağlayarak Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Avrupa yürüyüşüne Freiburg engeli

        TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın istatistiklerinde topa sahip olma ve hücum üretkenliği açısından rakibinin önüne geçti. Bordo-mavili ekip, yüzde 63 topla oynama oranı ve 15 şuta rağmen yalnızca 2 isabet sağlayarak Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

        UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Papara Park'ta Alman temsilci Freiburg'u konuk eden Trabzonspor, 14'üncü dakikada Lukas Kübler'in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren bordo-mavili ekip, karşılaşmada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumdaki üstünlüğünü skora yansıtamadı. Trabzonspor'un 15 şutundan yalnızca 2'si kaleyi bulurken Freiburg, 12 şutunun 5'inde isabet sağladı.

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        TOPA SAHİP OLDU, SONUÇ ALAMADI

        Trabzonspor, Freiburg karşısında yüzde 63 topla oynama oranına ulaşırken Alman temsilci yüzde 37'de kaldı. Bordo-mavili ekip, karşılaşma boyunca 574 pas girişiminde bulunurken bunların 511'ini isabetli kullandı. Freiburg ise 336 pasın 271'inde başarılı oldu. Trabzonspor yüzde 89 pas isabet oranıyla oynarken rakibi yüzde 80,7'lik oran yakaladı. Bordo-mavililer, rakip yarı sahada 31 orta girişiminde bulunurken bunların 6'sında isabet sağladı. Freiburg ise 18 orta girişiminin 3'ünde başarılı oldu.

        15 ŞUTTA 2 İSABET

        Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki en dikkat çekici istatistiği şut isabet oranı oldu. Bordo-mavili ekip, karşılaşmada 15 şut girişiminde bulunmasına rağmen yalnızca 2 kez kaleyi bulabildi. Freiburg ise 12 şutunun 5'ini kaleye gönderdi. Trabzonspor'un 9 şutu ceza sahası içinden, 6 şutu ceza sahası dışından gelirken Alman temsilcisi 7 ceza sahası içi ve 5 ceza sahası dışı şut kullandı. Bordo-mavili ekip, 1,67 gol beklentisi üretmesine rağmen gol bulamazken Freiburg 0,99 gol beklentisiyle karşılaşmayı kazandı.

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        RAKİP CEZA SAHASINDA 27 KEZ TOPLA BULUŞTU

        Trabzonspor, Freiburg karşısında rakip ceza sahasında 27 kez topla buluşurken Alman temsilcisi bu alanda 18'de kaldı. Bordo-mavili ekip, karşılaşmada 2 net gol fırsatı yakalamasına rağmen bunları değerlendiremedi. Freiburg ise 1 net gol fırsatı üretti. Trabzonspor'un 5 şutu rakip savunma tarafından engellenirken Alman temsilcisinin 2 şutu ise rakip savunma tarafından engellendi. Bordo-mavililer 7 korner kullanırken Freiburg 4 korner kazandı.

        REİS YÖNETİMİNDE İLK KEZ GOL ATAMADI

        Trabzonspor, Freiburg karşısında aldığı mağlubiyetle Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı. Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nde de KuPS Kuopio ve Hearts karşısında galibiyete ulaşmıştı. Freiburg karşısında 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, Reis yönetiminde ilk kez bir karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

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        MUÇİ 5 ŞUTTA İSABET SAĞLAYAMADI

        Trabzonspor'da Ernest Muçi, Freiburg karşısında 5 şut girişimiyle takımının en fazla şut çeken oyuncusu oldu. Ancak Arnavut futbolcu bu şutların hiçbirinde kaleyi bulamadı. Muçi, 55 pas girişiminin 47'sinde başarılı olurken 6 orta girişiminde 2 isabet sağladı. Bordo-mavili ekipte Mohamed Salah da hücum organizasyonlarında etkili olmaya çalışırken yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

        ONUACHU HAVA TOPLARINDA ÖNE ÇIKTI

        Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Freiburg karşısında hava toplarındaki performansıyla dikkati çekti. Karşılaşmada 12 hava topu mücadelesine giren Onuachu, bunların 9'unu kazanarak bu alanda takımının en başarılı oyuncusu oldu. Bordo-mavili ekip, toplamda 18 hava topu mücadelesi kazanırken Freiburg 14 mücadelede üstünlük sağladı.

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        FABINHO PAS İSABETİNDE ZİRVEDE

        Trabzonspor'da Fabinho, Freiburg karşısında yüzde 96 pas isabet oranıyla takımının bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu. Bordo-mavili ekipte Cenk Özkaçar 95 pas girişiminin 85'inde, Chibuike Nwaiwu 68 pasın 63'ünde, Mustafa Eskihellaç ise 61 pasın 57'sinde başarılı oldu. Trabzonspor, takım halinde yüzde 89 pas isabet oranına ulaşmasına rağmen bu üstünlüğünü golle sonuçlandıramadı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Freiburg karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

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        Sonnokta: Trabzonspor’a Freiburg freni

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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