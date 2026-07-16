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        Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu futbolcu Cenk Özkacar kente geldi

        Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu Cenk Özkacar, kente geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu futbolcu Cenk Özkacar kente geldi

        Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu Cenk Özkacar, kente geldi.

        İspanya La Liga ekiplerinden Valencia oyuncusu Cenk, bordo-mavili kulüple transfer görüşmelerinde bulunmak için geldiği Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Cenk, "Böyle bir şehrin, böyle bir camianın, böyle bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici. Umarım saha içi ve saha dışı performansımla birlikte bu şehre ve bu camiaya layık olduğumu gösterebilirim." diye konuştu.

        Cenk, transfer sürecinin kısa sürede gerçekleştiğini belirterek "Ben Valencia'dayken 2-3 gün hızlıca görüşmeler yapılıp tamamlandı. Hızlı geçti diyebilirim. Şu an buradayım, çok mutluyum. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performansı Trabzonspor'da sergilemek nasip olur. Birinci amacım kulübün hedefi için mücadele etmek. Ardından umarım en yakın zamanda kulüp performansımı yeniden milli takım aşamasına taşıyabilirim." ifadelerini kullandı.

        Teknik direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini aktaran Cenk, "Burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını sonraki basamağa taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır." diye konuştu.

        Trabzonspor'da forvet Onuachu'yu Belçika Ligi'nden bildiğini belirten Cenk, "Onun haricinde Ernest Muçi ve Oulai aklıma geldi. Takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene sahada daha da iyi bir performans olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz." dedi.

        Cenk, Trabzon'a gelmekten çok mutlu olduğuna ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eşimle yaklaşık 7-8 ay önce gelmiştik. Burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Daha önce 4-5 kere burada direkten dönmüşlüğüm oldu. Sonunda gerçekleştiği için çok mutluyum. Şehri çok seviyorum. Eşim de şehre aşık biri. Umarım burada güzel zamanlarımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir."

        Avrupa'ya 18 yaşında gittiğini ve önemli tecrübeler kazandığının altını çizen Cenk, "Avrupa'da saha içinde ve dışında öğrendiğim her şeyi burada en iyi performansımla yansıtacağım bir sene olur. Takımımızda çok iyi oyuncular var. İnşallah hocamızın istediği oyun disiplinine, oyun planına bir an önce adapte olup en iyi performansı hep beraber sahaya yansıtırız." şeklinde konuştu.

        Taraftarlara üçlü çektiren Cenk, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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