Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36,3'ü Trabzon'dan yapıldı
Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde gerçekleştirilen 106 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 435 milyon doları aşkın gelir sağlandığı belirtildi.
Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan yapılan 32 bin 540 ton fındık ihracatından 521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 26 düşüş, değerde ise yüzde 34 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde ülkemizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,3'lük kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."
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