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        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36,3'ü Trabzon'dan yapıldı

        Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36,3'ü Trabzon'dan yapıldı

        Türkiye'nin 2026 ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 36,3'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.


        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde gerçekleştirilen 106 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 435 milyon doları aşkın gelir sağlandığı belirtildi.

        Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan yapılan 32 bin 540 ton fındık ihracatından 521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 26 düşüş, değerde ise yüzde 34 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde ülkemizden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,3'lük kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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