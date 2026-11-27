TUNCELİ’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında tutuklu Mustafa Türkay Sonel ile Zeinal Abakarov, jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını ifade ederken, Doku’nun arkadaşı E.D. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede bu iki şüpheliyi kafede konuşurken gördüğünü söyledi.

Munzur Üniversitesi 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin cinayet soruşturması, Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında 14 Nisan’da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da tutuklananlar arasında yer aldı. Jandarmada Mustafa Türkay Sonel’e, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’u tanıyıp tanımadığı ve onunla görüşüp görüşmediği soruldu. Sonel, ‘Zeinal Abakarov’u tanımıyorum’ dedi. Abakarov da yine jandarmadaki ifadesinde Sonel’i tanımadığını söyledi.

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TANIK, SONEL’İ FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tanık sıfatıyla ifadesi alınan Doku’nun arkadaşı E.D.’nin ifadesi ortaya çıktı. E.D., kendisine gösterilen fotoğraftan teşhis ettiği Mustafa Türkay Sonel’in Abakarov ile birlikte çalıştıkları F… adlı kafeye geldiğini söyledi. E.D., ifadesinde, “Orada köşede bir koltuk vardı, sürekli orada otururdu. Zeinal Abakarov neşeli bir insandı. Mustafa Türkay Sonel ile de F… kafedeyken konuştukları olmuştur” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun bulunması için Adalet Bakanlığının talebi ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışma yürütüyor. Baz istasyonu verileri ve şüpheli görülen noktalar dikkate alınarak belirlenen alanlar, yer altı görüntüleme cihazlarıyla taranıyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda Doku’ya henüz ulaşılamadı.