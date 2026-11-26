Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla dağlar ve yüksek rakımlı köyler, beyaza büründü. Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. 2 ilçede ulaşıma kapanan 10 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.