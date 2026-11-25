Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı

Kaza, Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

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