Çemişgezek'te freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi.
Giriş: 25.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı
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