Tunceli'de evin duvarına çarpan pikapta hasar oluştu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde evin duvarına çarpan pikapta hasar oluştu.
Giriş: 25.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde evin duvarına çarpan pikapta hasar oluştu.
M.E'nin kullandığı 44 AJM 606 pikap, Kale Mahallesi Elazığ Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hasar gören pikap, iş makinesiyle bulunduğu yerden çekildi.
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