Fenerbahçeli Liderler Derneği tarafından, Lider Nesiller Projesi kapsamında Yapay Zeka Kütüphanesi Tunceli Atatürk Ortaokulu'nda açıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrencileri geleceğin teknolojileriyle buluşturmak amacıyla yürütülen "Lider Nesiller Projesi" Tunceli'de hayata geçirildi. Fenerbahçeli Liderler Derneği (FEBLİD) tarafından hazırlanan proje kapsamında, ikinci Yapay Zeka Kütüphanesi 26 Kasım'da Tunceli Atatürk Ortaokulu'nda açıldı. İlk kütüphanesi Burdur'un Bucak ilçesinde kurulan projenin Tunceli'deki açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, FEBLİD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, yönetim ve icra kurulu üyeleri ile dernek temsilcileri katıldı.

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Bilgisayar donanımları, profesyonel yapay zeka uygulamaları ve dijital beceri araçlarıyla donatılan kütüphane, öğrencilere yeni nesil eğitim imkanları sunacak. Projeyle çocukların teknolojiyi bilinçli kullanmalarının yanı sıra araştıran, sorgulayan ve kendi fikirlerini üretebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Anadolu'daki okullarda yaygınlaştırılması hedeflenen proje ile öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığının artırılması, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.