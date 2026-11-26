Tunceli'de düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında ilkokul öğrencileri, gıda üretim tesislerini ziyaret ederek tarımsal üretim ve gıda işleme süreçlerini yerinde gözlemledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl düzenlenen kamp, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı" dolayısıyla "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla gerçekleştirildi. Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa, Şehit NurgülBayram Aladağ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Program kapsamında öğrenciler; Simge Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, Munzur Unlu Mamuller Fabrikası ve Arıcılar Birliğine bağlı Bal Paketleme Tesisi'ni ziyaret etti. Teknik gezilerde öğrencilere tarımsal üretim, gıda işleme ve paketleme süreçleri hakkında bilgi verildi.

REKLAM

Çocuklarda doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması, kadın çiftçilerin üretimdeki rolünün tanıtılması ve iklim değişikliğine dikkat çekilmesinin amaçlandığı kamp, öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.