AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar, "Tunceli için çok büyük hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz, Tunceli'yi mutlu etmek. Tunceli'nin Terörsüz Türkiye sürecinde duyduğu huzurun kalıcı hale gelmesi için yerelde ve genelde bütün beklentilerini karşılama noktasında çalışmamız var" dedi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından Tunceli Öğretmen Evi'nde Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. AK Parti İl Koordinatörü ve 27'nci Dönem Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, teşkilat başkanları, üyeler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda parti içi yenilikler ve Tunceli'de yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Tunceli ziyareti sırasında kentte 2 milyar liraya yakın bütçeyle proje yapılacağını belirttiğini ifade eden Başkan Hazar, "Tunceli için çok büyük hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz, Tunceli'yi mutlu etmek. Tunceli'nin Terörsüz Türkiye sürecinde duyduğu huzurun kalıcı hale gelmesi için yerelde ve genelde bütün beklentilerini karşılama noktasında çalışmamız var. Geçen hafta İçişleri bakanımızın ilimize yaptığı ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Bakanımız geldiği gibi gitmedi. İlimize çok büyük projeler bıraktı. Bu projelerin toplam bedeli 2 milyar liraya yakın. Projeler netleştikçe sosyal medya hesaplarımda bildireceğim. Bıraktığı en güzel şey, Tunceli'de ilk defa Bölgesel Valiler Toplantısı gerçekleşti. Bu da Terörsüz Türkiye vizyonunun ne anlama geldiğini gösteren en büyük fotoğraftır" diye konuştu.