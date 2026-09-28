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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli Valisi Aygöl'den Munzur Üniversitesi akademik yıl açılışında "huzur" vurgusu:

        Tunceli Valisi Aygöl'den Munzur Üniversitesi akademik yıl açılışında "huzur" vurgusu:

        Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde (MUNÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Tunceli Valisi Aygöl'den Munzur Üniversitesi akademik yıl açılışında "huzur" vurgusu:

        Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde (MUNÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı törenle yapıldı.

        Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten ve yaşadığı topluma değer katabilen bireylerin yetiştiği eğitim ve bilim yuvaları olduğunu söyledi.

        Her bir öğrencinin kendi alanında elde edeceği başarının aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılmış değerli bir katkı olduğunu ifade eden Aygöl, şöyle konuştu:

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        "Üniversite meslek edinmenin yanında insanı tanımanın, farklı düşünceleri anlamanın, üretmenin, sorumluluk almanın ve topluma faydalı olmanın en önemli dönemlerinden biridir. Bizler de gençlerimizin kendilerini güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında geliştirebilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız çünkü bir şehirde gençlerimiz güven içerisinde eğitim alabiliyor, akademisyenlerimiz bilimsel çalışmalarını huzurla sürdürebiliyor ve vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabiliyorsa orada güçlü bir gelecek inşa edilebilir demektir."

        Aygöl, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, "Terörsüz bir Türkiye yalnızca güvenlik başlığı altında ele alınabilecek bir hedef değildir. Çocukların geleceğe daha güvenle baktığı, gençlerin eğitimine daha güçlü şekilde odaklandığı, öğretmenin görevini huzur içinde yaptığı, akademisyenin bilimsel çalışmalarına yoğunlaştığı, yatırımcının yatırımını planladığı ve insanımızın emeğinin karşılığını daha güçlü şekilde aldığı bir Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

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        - "Huzurun olduğu yerde eğitim, üretim, yatırım vardır."

        Huzurun olduğu yerde eğitimin güçlendiğini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Eğitim güçlendiğinde nitelikli insan kaynağı gelişir. Nitelikli insan kaynağının olduğu yerde üretim artar, yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının önü açılır. İşte bu nedenle huzur ve güven ortamını yalnızca bugünün şartları açısından değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği açısından da değerlendirmeliyiz. Bu anlayışın Tunceli açısından ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Tunceli tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve inancının yanında gerek şehrimizde gerek ülke genelinde yetişmiş güçlü insan kaynağı ve genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün şehrimizde huzurun ve güvenin güçlenmesiyle yeni imkanların kapıları daha fazla açılmıştır. Çünkü huzurun olduğu yerde eğitim, üretim, yatırım ve gençlerin geleceğe dair hayalleri vardır."

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        Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker'in de konuşma yaptığı programda, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkısı" konulu ders verdi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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