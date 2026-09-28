Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Yer yer ağaçların da bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda, köylüler de ekiplere destek veriyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Temürtaht köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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