Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Temürtaht köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yer yer ağaçların da bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda, köylüler de ekiplere destek veriyor.
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