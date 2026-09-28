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        Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde otluk alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Temürtaht köyü mevkisinde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yer yer ağaçların da bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda, köylüler de ekiplere destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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