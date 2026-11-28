Tunceli Belediyesi ekipleri, kentte ulaşımın daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla hafta sonu da altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolu güzergâhında imalat faaliyetleri devam ederken, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda stabilize malzeme stoklama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Kent genelinde trafik düzenini ve görünürlüğü artırmak amacıyla kasislerin boyama işlemleri yapılırken, yağmur suyu hatları ile mazgal yapım ve bakım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Tunceli Belediyesi, kent içi ulaşımı kolaylaştıracak ve yaşam alanlarını daha düzenli hale getirecek saha çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.