Tunceli İl Özel İdaresinin 2027 yılı mali bütçesi 1 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Şahin, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hakan Öznay ile İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla 2027 yılı mali bütçe toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesi 1 milyar 150 milyon lira olarak kararlaştırıldı. Bütçe kapsamında köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. Belirlenen bütçenin Tunceli merkez ve ilçeleri başta olmak üzere köylerde yürütülecek hizmet ve yatırımlarda kullanılması hedefleniyor.