Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur ve güven denetimleri gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde, 630 şahıs ve 178 araç sorgulanırken, 35 umuma açık işletme kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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