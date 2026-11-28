Tunceli'de görev yapan trafik ekipleri, seyir halindeki aracında rahatsızlanan sürücüyü fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, ambulans gelene kadar sürücünün yanında kalarak yardımcı oldu.

Olay, Tunceli Karayolları Kavşağı'nda 27 Kasım'da saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekip, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, sürücüyü araçtan indirerek güvenli alana aldı ve ambulans talebinde bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polisler, sürücünün beyanı üzerine kullandığı ilaçları araç içerisinden bularak kendisine ulaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün, anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdiği öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi.