Tunceli'de anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz geçiren sürücüye trafik polisleri yardım etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Kavşağı'nda görev yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark ederek hızlıca harekete geçti.

Olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5936 kod numaralı ekip, rahatsızlanan sürücüyü araçtan indirerek güvenli alana aldı. Ambulans talebinde bulunan ekipler, sağlık görevlileri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı, sürücünün kullandığı ilaçları araç içerisinden bularak kendisine ulaştırdı. Olay yerine gelen ambulans görevlilerine teslim edilen sürücünün, sağlık personelinden alınan bilgiye göre anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz yaşadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından sürücü hastaneye gitmeyi reddetmiştir."