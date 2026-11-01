Tunceli'de pazar mesaisi: ekipler sahada
Tunceli'de belediye ekipleri, pazar günü de kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü.
Tunceli’de belediye ekipleri, pazar günü de kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü.
Tunceli’de belediye ekipleri, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla hafta sonu da sahadaki mesaisine devam etti. Fen İşleri ekipleri tarafından kent genelinde bordür düzenleme, asfalt yenileme ve onarım ile taş tahkimat çalışmaları yürütülürken, Su ve Kanalizasyon ekipleri olumsuz hava şartlarına karşı alternatif tali hatların yapımını sürdürdü. Zabıta ekipleri ise pazar alanı ve yapımı devam eden inşaatlarda güvenlik, temizlik ve düzen denetimleri gerçekleştirdi.
Belediye ekiplerinin kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
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