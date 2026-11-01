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        Tunceli'de pazar mesaisi: ekipler sahada

        Tunceli'de belediye ekipleri, pazar günü de kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Tunceli'de pazar mesaisi: ekipler sahada

        Tunceli’de belediye ekipleri, pazar günü de kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü.

        Tunceli’de belediye ekipleri, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla hafta sonu da sahadaki mesaisine devam etti. Fen İşleri ekipleri tarafından kent genelinde bordür düzenleme, asfalt yenileme ve onarım ile taş tahkimat çalışmaları yürütülürken, Su ve Kanalizasyon ekipleri olumsuz hava şartlarına karşı alternatif tali hatların yapımını sürdürdü. Zabıta ekipleri ise pazar alanı ve yapımı devam eden inşaatlarda güvenlik, temizlik ve düzen denetimleri gerçekleştirdi.

        Belediye ekiplerinin kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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