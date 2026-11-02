Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlallerine ceza

        Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlallerine ceza

        Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlallerine ceza

        Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7/24 takip edildiği bildirildi.

        Trafik güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin lira, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullanan sürücülere 5 bin lira, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 5 bin 662 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi verildi.

        REKLAM

        Açıklamada, daha güvenli bir trafik için kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de pazar mesaisi: ekipler sahada
        Tunceli'de pazar mesaisi: ekipler sahada
        Tunceli'de dağda keçilerini ararken siste yollarını kaybeden 2 kişi ekipler...
        Tunceli'de dağda keçilerini ararken siste yollarını kaybeden 2 kişi ekipler...
        Sisli havada keçilerini ararken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
        Sisli havada keçilerini ararken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu
        Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı
        Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı