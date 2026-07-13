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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen uzman çavuş, Uşak'ta toprağa verildi

        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen uzman çavuş, Uşak'ta toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur (27) memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen uzman çavuş, Uşak'ta toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Samur (27) memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Samur'un cenazesi, memleketi Eşme ilçesi Yeleğen beldesine götürüldü.

        Baba evinde helallik alınmasının ardından Samur'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Uşak İl Jandarma Komutanlığı Tören Mangası tarafından Ulu Cami'ye getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samur'un cenazesi, Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazede, Samur'un ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Cenaze törenine, Uşak Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme Belediye Başkan Vekili Zeki Işık, Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, Eşme İlçe Emniyet Müdürü Metin Altın ve Eşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ile Samur'un iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden Samur'un eşi Zehra Özkan Samur (26) ile 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'un cenazeleri de Kayseri'nin Talas ilçesinde toprağa verildi.

        Hasan Samur idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, dün Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki eşi Zehra Özkan Samur hayatını kaybetmişti.

        Ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde memur olarak görev yaptığı belirtilmişti.






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