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        Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde, şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde, şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

        A.K. (42) yönetimindeki 06 DAD 862 plakalı tır, Omurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile tırdaki S.G. (41) ve Ü.D. (58) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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