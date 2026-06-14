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        Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

        Aydın, Denizli ve Uşak'ta sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

        Aydın, Denizli ve Uşak'ta sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Aydın'da Mimar Sinan Spor Salonu önünde bir araya gelen yaklaşık 100 bisikletli, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru Atatürk Kent Meydanı'nda tamamladı.

        Tura Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

        - Denizli

        Denizli'de, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla yapılan tur valilik önünden başladı.

        Katılımcılar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ı ve eski 10 Nisan Karakolu istikametinden pedal çevirerek tekrar başlangıç noktasına geldi.

        Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev yaptı.

        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        - Uşak

        Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen bisikletliler, Atapark, Uğur Mumcu Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı ve İsmet Paşa Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

        Yeşilay Uşak Şube Başkanı Halil Yücel, yaptığı açıklamada çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Yasaklayıcı değil bilinçlendirici, koruyucu ve destekleyici bir anlayışla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yücel, "Gelin hep birlikte sağlıklı nesiller, güçlü aileler ve bağımlılıklardan uzak bir Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.

        Etkinlik, Yeşilay yazılı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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