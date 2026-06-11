Uşak'ta otomobilin refüje çarptığı kazada baba ile kızı yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde refüje çarpan otomobildeki baba ile kızı yaralandı. O.H. (55) yönetimindeki 64 ADB 110 plakalı otomobil, Kıranköy yakınlarında refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki kızı N.H. (19), ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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