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        Uşak'ta otomobilin refüje çarptığı kazada baba ile kızı yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde refüje çarpan otomobildeki baba ile kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Uşak'ta otomobilin refüje çarptığı kazada baba ile kızı yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde refüje çarpan otomobildeki baba ile kızı yaralandı.

        O.H. (55) yönetimindeki 64 ADB 110 plakalı otomobil, Kıranköy yakınlarında refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki kızı N.H. (19), ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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