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        Uşak'ta dolu etkili oldu

        Uşak'ta kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Uşak'ta dolu etkili oldu

        Uşak'ta kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağışla birlikte bölge beyaz örtü ile kaplandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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