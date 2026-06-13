Uşak'ta dolu etkili oldu

Uşak'ta kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yağışla birlikte bölge beyaz örtü ile kaplandı.

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